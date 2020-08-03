Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против приобретения корпорацией Microsoft компании TikTok. Глава Белого дома сообщил, что если сделка не состоится, он запретит приложение в США с 15 сентября.

Трамп согласился дать китайской компании ByteDance 45 дней на переговоры о продаже приложения TikTok Microsoft. В корпорации Билла Гейтса заявили 2 августа, что готовы продолжить обсуждение вопроса о покупке TikTok в Соединенных Штатах.

Президент США считает, что китайские соцсети TikTok и WeChat могут использоваться для сбора информации об американцах. 2 августа глава Госдепартамента Майк Помпео пригрозил, что в ближайшие дни против TikTok будут приняты "определенные меры".

В июне власти Индии заявили о блокировке 60 китайских мобильных приложений, в том числе TikTok, "наносящих вред суверенитету, обороноспособности и целостности Индии, безопасности государства и общественного порядка".

В ответ руководство TikTok выпустило заявление, что TikTok соблюдает законодательство Индии и не передает данные пользователей властям иностранных государств, в том числе Китая.

TikTok появился в 2018 году и на данный момент является самым популярным приложением в мире. На Индию с населением 1,3 млрд, приходится 611 млн загрузок, это 30,3% от общего числа. На втором месте Китай - 9,7%, на третьем США - 8,2%.

В TikTok пользователи обмениваются 15-секундными видео, а лента состоит из одних только роликов. 40% аудитории TikTok моложе 18 лет.

Ранее сообщалось, что Microsoft создала суперкомпьютер для Илона Маска.