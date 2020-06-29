56-летний харьковчанин 10 дней жил с трупами родителей и пытался свести счеты с жизнью.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации, сосед мужчины рассказал, к нему зашел сосед и сообщил, что его родители умерли неделю назад, их тела до сих пор находятся в квартире, а сам он намерен покончить жизнь самоубийством.

Полицейские обнаружили в квартире 56-летнего мужчину, который порезал себе руки. Ему вызвали скорую медицинскую помощь. Медики констатировали у пострадавшего отравление химическим веществом, ожог гортани и пищевода. Мужчина пояснил, что выпил краску и настойку валерианы. В настоящее время он госпитализирован.

Отмечается, что правоохранители собираются дать оценку делу, согласно Уголовному кодексу Украины.

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