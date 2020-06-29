Жил с умершими родителями: в Харькове мужчину спасли от самоубийства [ Редактировать ]
56-летний харьковчанин 10 дней жил с трупами родителей и пытался свести счеты с жизнью.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По информации, сосед мужчины рассказал, к нему зашел сосед и сообщил, что его родители умерли неделю назад, их тела до сих пор находятся в квартире, а сам он намерен покончить жизнь самоубийством.
Полицейские обнаружили в квартире 56-летнего мужчину, который порезал себе руки. Ему вызвали скорую медицинскую помощь. Медики констатировали у пострадавшего отравление химическим веществом, ожог гортани и пищевода. Мужчина пояснил, что выпил краску и настойку валерианы. В настоящее время он госпитализирован.
Отмечается, что правоохранители собираются дать оценку делу, согласно Уголовному кодексу Украины.
Ранее мы писали, что жена николаевского депутата застрелилась из травматического оружия. Полиция квалифицирует дело как "умышленное убийство".
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