Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти киевлянина, фрагменты тела которого обнаружили в разных районах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В Деснянском районе участковые офицеры полиции обнаружили в лесополосе костер, а рядом - женщину, которая готовила к уничтожению подозрительные предметы. Полицейские остановили действия неизвестной и выяснили, что она пыталась сжечь конечности человеческого тела.

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В дальнейшем полицейские установили личность мужчины и обнаружили останки его тела в квартире в Днепровском районе.

"Потерпевший - житель Днепровского района 1981 года рождения. В его квартире мы нашли другие части его же тела, пообщались с соседями и установили, что он и женщина, которую обнаружили в лесополосе, ранее были знакомы. А затем в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины ее задержали", - говорится в сообщении полиции.

Задержанной оказалась уроженка другого государства 1987 года рождения, последние несколько лет она жила в столице.

Следствие отрабатывает несколько версий, среди которых - с корыстных побуждений, с целью завладения жилой площадью, на которой потерпевший сам проживал. Для установления обстоятельств происшествия и причины смерти назначены необходимые экспертизы.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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