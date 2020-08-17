103-летняя бабуля сделала тату и прокатилась на байке, "сбежав" из дома престарелых. Об этом пишет apostrophe.ua.

С 2018 года 103-летняя Дороти Поллак проживала в доме престарелых в Мичигане (США), куда переехала после смерти дочери Джин. Сначала долгожительнице было комфортно в учреждении, но с началом пандемии активная и коммуникабельная женщина буквально оказалась взаперти: доставку писем прекратили, а говорить с близкими по телефону она не могла, поскольку несколько лет назад потеряла слух.

"Она не могла выйти из здания даже чтобы посидеть на солнышке, а ей нравится быть на улице", - рассказала изданию Insider внучка Поллак, Тереза Гомес Завитц-Джонс.

Незадолго до 103-летия бабушки Завитц-Джонс начала оформлять документы на ее выписку из дома престарелых: женщина решила перевезти Поллак к себе. Сделать это в качестве подарка к 16 июня не получилось, но несколькими неделями позже Завиц-Джонс увезла бабушку из дома престарелых, устроив ей настоящий праздник.

Покинув дом престарелых, Дороти в первую очередь осуществила маленькую мечту - съела бургер и выпила пива. Затем Поллак сказала внучке, что хочет отметить это событие татуировкой.

"Я спросила: "Бабушка, откуда эта идея?" А она ответила: "Думаю, что пора", - рассказала внучка. Двумя днями позже Поллак села в кресло тату-салона и заказала небольшой рисунок в виде лягушки. "Она всегда любила лягушек. У нее есть украшения в виде лягушек, безделушки и фигуры для газонов", - объяснила она.

Процедуру пожилая женщина перенесла стоически, заверив, что ей совсем не больно. В тот же день она прокатилась на мотоцикле - тоже впервые. Она гордится новым украшением и с удовольствием хвастается татуировкой каждому, кто о ней спрашивает.

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