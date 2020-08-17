1464 випадки інфікування коронавірусом виявили в Україні протягом минулої доби. 19 людей померли. 342 особи видужали - це нові дані міністерства охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Рівненській області - 178 випадків за вчора. Далі йдуть Буковина на Прикарпаття.

Як зазначив на нараді у президента прем'єр-міністр Денис Шмигаль, найближчим часом уряд перевірить лікарні, аби бути готовими до другої хвилі COVID-19, якщо вона настане восени.