COVID-19 в Україні: оновлені дані МОЗ [ Редактировать ]
1464 випадки інфікування коронавірусом виявили в Україні протягом минулої доби. 19 людей померли. 342 особи видужали - це нові дані міністерства охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Рівненській області - 178 випадків за вчора. Далі йдуть Буковина на Прикарпаття.
Як зазначив на нараді у президента прем'єр-міністр Денис Шмигаль, найближчим часом уряд перевірить лікарні, аби бути готовими до другої хвилі COVID-19, якщо вона настане восени.
по теме
МОЗ закликає українців виконувати "карантинні" рекомендації
Україна побила черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу
Covid-19 в Україні: у МОЗ оприлюднили тривожну статистику
Найвищі показники смертності зафіксовано у Кіровоградській, Черкаській та Закарпатській областях
Киев и 10 областей не готовы к ослаблению карантина
Во всех этих регионах превышен показатель новых заболеваний
В Украине улучшилась статистика коронавируса
В стране зарегистрировали почти 93 тысячи случаев заболевания
Україна посилює готовність до другої хвилі COVID-19
В антилідерах - Харківська, Чернівецька, Івано-франківська області та місто Київ. МОЗ укотре закликає українців дотримуватися карантинних рекомендацій, щоб уникнути швидкого поширення інфекції