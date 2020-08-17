Попри карантин, чи завдяки йому, українці дедалі більше довіряють вітчизняним банкам. Як повідомив НБУ, лише за липень обсяг гривневих депозитів в українських фінустановах збільшився майже на два з половиною відсотки, тож загалом у банках зараз трохи менше 713 мільярдів гривень. Валютні вклади збільшилися майже на шість відсотків, сягнувши 17 мільярдів 700 мільйонів доларів. Події у вітчизняній економіці на тлі пандемії коронавірусу огляне Геннадій Вівденко.

Національний банк розраховує до кінця року отримати другий транш від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив голова НБУ - Кирило Шевченко. За його словами, Нацбанк перебуває в постійному діалозі як з МВФ, так і з іншими міжнародними партнерами. Рада директорів Фонду 9-го червня ухвалила рішення про започаткування для України нової 18-місячної програми Stand-by, загальним обсягом - 5 мільярдів доларів. 12 червня Київ отримав перший траншу від МВФ - 2 мільярди 100 мільйонів доларів.

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Українська економіка обвалилася на більш ніж 11 відсотків за період квітень-липень поточного року. Такі невтішні дані Державної служби статистики. Падіння виробництва товарів та послуг зафіксоване майже в усіх секторах економіки через карантинні заходи в усьому світі і внаслідок цього - паралічу міжнародної торгівлі. Разом із тим український показник.

ВВП витримав удар краще, аніж деякі країни Євросоюзу. Зокрема, економіки Іспанії та Великої Британії за другий квартал впали на 22%. Трохи менше Франція. Навіть показник локомотиву ЄС - Німеччини - гірший ніж в України.

Разом із тим прем'єр-міністр Денис Шмигаль свідчить на своїй сторінці у фейсбук, що вітчизняна економіка повертається до зростання. На його переконання цьому сприяли погодні умови. Різко зросла у серпні врожайність агрокультур. За прогнозом очільника уряду в наступних роках економіка України буде зростати на рівні чотирьох відсотків ВВП.

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Різкі відмінності в динаміці цін на ринку продовольчих продуктів. Держслужба статистики засвідчує різке здорожчання та подешевшання низки харчових товарів на прилавках за перше півріччя року.

Зокрема у лідерах стрибка цін - яблука - плюс майже 133%. Та сама динаміка й у моркви. Офіційно, заборонена до експорту стратегічна крупа - гречана - подорожчала на третину.

Натомість цибуля та яйця впали у ціні на чверть. Також філе курятини залишається у зоні купівельної спроможності громадян - у ціннику - мінус 16%, - у середньому це 84 гривні за кіло.