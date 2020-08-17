На фронті вже другу добу поспіль на всіх ділянках тихо. Обстрілів з боку противника не зафіксовано. Однак, поблизу населеного пункту Ужівка, російські найманці продовжують облаштовувати позиції у бік наших підрозділів біля Водяного. А це порушення Мінських домовленостей від 22 липня, зазначили у штабі Операції Об'єднаних сил. Детальніше про ситуацію на передовій - Руслан Смещук.

Це сталося біля четвертої ранку, на вулиці ще було темно і черговий на цьому посту у тепловізор побачив, як до позиції наближається тепловий силует.

З відстані у сто п'ятдесят метрів стало зрозуміло що це чоловік, але без видимої зброї, без взуття у шортах та футболці.

позивний "Слов'ян", військовослужбовець ЗСУ:

Він до нас підходив ближче і ближче. Коли залишилось близько, товариш мій встановив з ним контакт, і казав що йому робити, щоб нічого не сталося. Я б сказав, що він був під впливом наркотичного стану, при ньому були таблетки.

Сергій, військовослужбовець ЗСУ:

Він підійшов на 50 метрів, я налагодив з ним голосовий зв'язок, попередив, що якщо будуть провокаційні дії, відкрию вогонь на ураження. Він зрозумів. Було видно що він без зброї, без бронежилета. Наказали підійти ближче і затримали.

При попередньому обшуку в затриманого виявили документи терористичного угруповання ЛНР. А на тулубі - сліди від побиття.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

Сюда привели, обсмотрели карманы, нашли у него квиток военный ЛНР, когда досматривали его, у него спина синяя была, побитый правый левый бок. Весь синий. По началу ничего не говорил, что здаваться или там что.

Бойовиком виявився луганчанин Ігор Катренко 1993 року народження. Снайпер. Його дані є на сайті Миротворець. Пізніше затриманий розказав, що ніби то здався від безвиході та знущань.

Микола, військовослужбовець ЗСУ:

Під час того, як ми його доставляли до старшого командира, він розказав, що просто не знав, що йому робити, що свавілля командирів його дістало, що їх заставляють копати, займаються рукопрекладством, показував синяк на спині, який був великий, ніби його лопатою вдарили.

Зараз із бойовиком працюють слідчі СБУ.