Ще один рекордсмен із заражень - Рівненщина. Там у кількох районах зупинили громадський транспорт. Але перевізники мало не оголосили бунт. Чим закінчилося їхнє бажання їхати "на червоне" - Сніжана Сидорук.

На карті Рівненщини з'явилися всі карантинні кольори. Майже вся область "пожовтіла", два райони та Острог стали "помаранчевими", а ще два райони та Дубно - відтепер "червона" зона. А відтак під забороною весь громадський транспорт.

Та зранку маршрутки з Рівного в "червону" зону все-таки поїхали. Їх спробувала зупинити поліція. І коли одного з водіїв намагалися оштрафувати - зчинився скандал.

- Покажіть де постанова якась, де вона розвішена? Хто її об'являв? Приказ з Києва чи звідки?

Оксана Юрченко, інспектор пресслужби Управління патрульної поліції в Рівненській області:

Патрульні склали два протоколи на водіїв, які не дотримались цієї заборони. Один віз з Городка пасажирів, а інший - із Корнина.

Та вже до обіду на платформах автостанцій залишилися хіба невдоволені

Людмила, жителька Олександрії:

З Олександрії приїхала і зараз додому їхати нема чим. Одних закрили, других - не закрили.

Люди шоковані. Кажуть - на таке швидке повернення до локдауну не сподівалися. Пан Микола чекав маршрутку на автостанції півтори години і марно.

Микола, житель Рівного:

Мені треба було на Кам'яногірськ поїхати. Пішов в диспетчерську питав, там сказали в сторону Костополя нічо не ходить. Всьо.

Самі ж перевізники кажуть: чергової зупинки транспорту не переживуть. Богдан Глущук має дві маршрутки. Одну з них сьогодні через заборону поставив на стоянку. Інша - поки що курсує до "жовтої" зони.

Богдан Глущук, підприємець, водій маршрутки:

Тільки почало все налагоджуватись і люди почали на роботу їздити, якось ставати в своє русло, тепер знову.Дуже важкий вихід з карантину був. Машини ломалися.

У Спілці перевізників України вже заявили: чинитимуть опір такому рішенню влади.

Валентин Демчук, президент ГО "Союз перевізників України":

Тому що, ну, втрачати вже нема що. Будуть і акції протесту, я думаю, що і пасажири будуть долучаться.

А в обласній адміністрації вже попередили: такі обмеження на Рівненщині до кінця літа.