Україна відкликала з Білорусі свого посла - уперше в історії. Як пояснив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, це реакція на видачу вагнерівців Росії, а також на образливі заяви Лукашенка на адресу нашої країни. За словами головного дипломата, це кардинально змінило ситуацію у відносинах між державами.

А депутати Європарламенту оголосили Лукашенка персоною нон-грата. Його не визнали переобраним президентом і закликали до нових і вільних виборів. Тож як реагує світ на події в Білорусі - Світлана Чернецька розповість.

Це серце Праги, знак солідарності з білоруським народом. Тут зібралися близько тисячі людей.

У сусідній Польщі теж відбувся мітинг на підтримку протестувальників. У Варшаві сформували ланцюг із людей завдовжки кілька кілометрів - вимагають зупинити насильство і провести перевибори.

Ріта Горецька, протестувальниця:

Ми зібралися тут, щоб привернути увагу світу до Білорусі - що є така країна і тут триває боротьба.

Офіційна Варшава теж співпереживає білорусам. Там готують 11 мільйонів євро для допомоги сусідам. Зокрема, на підтримку незалежної преси та недержавних громадських організацій. І закликають Європу наслідувати їхній приклад.

Марчін Пшидач, заступник міністра закордонних справ Польщі:

Ми сподіваємося, що в Європейській Раді почують голос Польщі щодо фінансової підтримки Білорусі. ЄС має інструменти для цього, зокрема Європейський фонд демократії, який можна використати, щоб забезпечити фінансову підтримку демократичним та незалежним групам.

Подальші дії щодо ситуації в Білорусі у ЄС обговорять у середу. Голова Європейської Ради Шарль Мішель скликав позачергову відеоконференцію очільників країн. У Брюсселі готують чорний список білоруських чиновників, які підпадуть під європейські санкції. Туди потраплять відповідальні за фальсифікацію виборів і насильство над демонстрантами

Штеффен Зайберт, речник уряду Німеччини:

Від майбутньої поведінки білоруської влади залежатиме, якими будуть ці санкції та чи будуть запроваджені подальші обмежувальні заходи. Звісно, ми розглядаємо можливість розширення санкцій на більшу кількість людей.

У Європарламенті ж Олександра Лукашенка назвали персоною нон-ґрата у ЄС. Депутати не визнають його переобраним президентом та закликають звільнити всіх затриманих до та після виборів.

А список країн, які не визнають вибори у Білорусі, зростає. До ЄС і США долучилася й Велика Британія. Лондон закликає терміново розслідувати серйозні порушення під час голосування й репресії, що почалися після виборів.