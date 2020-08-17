"Поки ви мене не вб'єте - інших виборів не буде". Це фраза, яку Олександр Лукашенко сьогодні сказав перед працівниками заводу під вигуки "Йди!" І ця фраза фактично окреслює його позицію: віддавати владу "бацька" не збирається. Хоча пізніше заявив: нові вибори можливі лише після того, як в країні з'явиться нова Конституція, ухвалена на референдумі.

Тим часом його опонентка Світлана Тихановська, яка виїхала в Литву, заявила, що готова виступити національним лідером.

А сама Білорусь і далі повстає. Ще кілька великих заводів і підприємств підтримали загальнонаціональний страйк.

Що відбувається в сусідів? Останні новини з Білорусі - далі в матеріалі.

До 9 зросла кількість офіційно визнаних загиблих - під час протестів у Білорусі. Окрім Олександра Тарайковського та Олександра Вихора, які загинули в перші дні акцій, у білоруському Мінохорони здоров'я підтвердили смерть іще сімох протестувальників - після сутичок із силовиками їх не встигли довезти до лікарні. Дедалі більше активістів, які вийшли із СІЗО після затримання, звертаються в прокуратуру зі скаргами на побиття та жорстоке ставлення. Таких заяв уже понад 600.

Били по ногам, по телу, по чем попадало. Били, спрашивали "в какой разведшколе обучался", тягали по этажам, я не ориентируюсь где именно, потому что я был.. меня били, постоянно били, раздели, сняли с меня штаны и говорили "мы тебе засунем в ж*пу взрывпакет какой-то.

Більш як 80 осіб, затриманих на акціях протесту, і досі вважаються зниклими безвісти. Тим часом Лукашенко вирушив у турне заводами та фабриками, працівники яких вийшли на страйк - проти насильства силовиків, за чесні вибори та зміну влади. Зустріч із народом виявилася не надто привітною.

Уходи! Уходи!

Лукашенко заявив - залишати президентську посаду не збирається, нові вибори відбудуться лише "через його труп". А всім, хто страйкує, пригрозив звільненням.

Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, никто не будет никого давить, пожалуйста, с завтрашнего дня ворота открыты, извините за мою непопулярную эту фразу, но время такое, когда надо говорить честно. Спасибо, я сказал все, можете кричать "Уходи".

Верните наши голоса! Уходи! Уходи!

У тій чи іншій формі страйкують усі найбільші підприємства Білорусі. Десь окремі цехи, на інших заводах протестують лише в обідню перерву, деякі - зовсім зупинили виробництво.

Ілля Рибкін, страйкар:

Мы планируем участвовать во всех мирных забастовках, во всех мирных акциях протеста, которые представятся возможным поучаствовать, чтобы нас услышали, чтобы власть наконец поняла, что они борются со своим же народом - с обычными людьми, не с какими-то купленными, какими-то привезенными непонятно откуда, нанятыми, которым какие-то кукловоды что-то там организуют. Люди сами организуются, пришли сюда по доброй воле, потому что это их решение.

Дехто з білоруських міліціянтів оголосив про підтримку протестувальників. Кажуть: перед виборами їх готували до війни з власним народом.

Юрий Махнач, командир роти ППС Лідського РВВС:

Была такая идеология - если действующая власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги, потому эту власть надо защищать всеми средствами и способами. Я не смог продолжать службу. После проведения выборов и оглашения результатов, вся Беларусь поняла, что нас жестко обманули.

Опозиція провела акцію протесту в Мінську біля будівлі державного телебачення, яке вперто не бачить реальних подій у країні.

Марія Колесникова, представниця опозиційного штабу:

Ребята, я знаю, как вам страшно, я знаю, что вы боретесь со своим страхом. Но, поверьте, говорить правду - несложно, особенно, когда мы знаем, что нас большинство.

Свою підтримку білорусам висловила Світлана Тихановська - головна опонентка Лукашенка на виборах, яка з початком жорстокого розгону протестувальників виїхала в Литву.

Світлана Тихановська, кандидатка на посаду президента Білорусі:

Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера - с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных, и в кратчайшие строки подготовили законодательную базу и условий для новых президентских выборов.

А от непроведення нових виборів вочевидь забезпечуватимуть десятки вантажівок без номерних знаків. Група незалежних розслідувачів збройних конфліктів Conflict Intelligence Team виявила їх, коли ті їхали двома російськими автошляхами в бік Білорусі. Раніше саме Росія погодилася допомогти військовою силою навести лад в країні. А в Західному військовому окрузі збройних сил РФ заявили, що такої техніки на озброєнні не мають.