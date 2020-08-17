Умань цього року буде без хасидів. Кабінет Міністрів заборонив прочанам відвідувати Україну. Усе через зростання кількості інфікованих коронавірусом. Та й епідемічна ситуація в країні не сприяє масовим заходам.

Хоча ще зранку комісія з техногенно-екологічної безпеки дозволила хасидам приїхати в Умань. За її рекомендацією, цього року місто могло прийняти до 10 тисяч прочан. Утім, міський голова Умані з таким рішенням не погодився. І пригрозив закрити місто блокпостами і навіть сам приїхав до Офісу президента.