Кабмін заборонив хасидам відвідувати Умань [ Редактировать ]
Умань цього року буде без хасидів. Кабінет Міністрів заборонив прочанам відвідувати Україну. Усе через зростання кількості інфікованих коронавірусом. Та й епідемічна ситуація в країні не сприяє масовим заходам.
Хоча ще зранку комісія з техногенно-екологічної безпеки дозволила хасидам приїхати в Умань. За її рекомендацією, цього року місто могло прийняти до 10 тисяч прочан. Утім, міський голова Умані з таким рішенням не погодився. І пригрозив закрити місто блокпостами і навіть сам приїхав до Офісу президента.
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