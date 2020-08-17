У європейців із пам'яттю теж усе гаразд, локдаун ще перед очима, але... Люди більше не хочуть одягати маски. Категорично. Невдоволені заполонили вулиці Брюсселя та Мадрида. Який результат? Знає Олена Абрамович.

"Свободу!", "Страх - це вірус!", "Що вбиває людей - так це 5G антени!" - з такими гаслами сотні мадридців вийшли на вулиці іспанської столиці. Країна пережила один із найжорсткіших локдаунів через коронавірус. Масковий режим тут запроваджували поступово з травня місяця, доки він не став обов'язковим скрізь після зняття локдауну.

Педро Гонзалез, інженер:

Я проти масок, оскільки вже доведено, що на вулиці від них немає жодної користі, особливо на відкритому повітрі під час прогулянок у горах чи на пляжі, де нас змушують дотримуватися правил.

Це не перший антимасковий протест у Європі, проте, мабуть, найчисельніший. І що далі, то більше учасники демонстрацій ставлять під сумнів існування вірусу й висувають конспірологічні теорії.

Едуардо Делгадо, пенсіонер:

Гадаю, нас усіх надурили з цієї пандемією, і не лише в Іспанії, а глобально. Цей вірус, принаймні частково, - штучний. Він поширився занадто швидко і з певною метою: це задум світової еліти, і саме це лякає.

Тоні Сааведра, безробітна:

Вони обмежують мою свободу. Мені 62, я пережила Франко, терористичні акти і ніколи в житті не почувалася такою пригніченою, як зараз. Я тут заради майбутнього мого сина, якому 40 років, заради майбутнього всіх маленьких дітей, щоб усе це нарешті закінчилося.

А це вже Брюссель. Тут виходити з дому без маски заборонили лише кілька днів тому, бо епіцентр хвороби у країні перемістився до столиці. Проте епідемічні показники демонстрантів не хвилюють. "Маска - це цензура, санітарна диктатура" - такі гасла написані на плакатах учасників акції протесту. Хоча більшість із них, на відміну від іспанців, усе-таки прийшли на мітинг у масках.

Філіпп, учасник протесту:

Я не проти масок. А тільки за те, щоб їх носити, але там, де немає іншого виходу. Наприклад, я б ходив у масці на концерт. Якщо ми вже запроваджуємо маски, то треба скасувати соціальну дистанцію й відновити культурні події в країні, відкрити кінотеатри тощо.

Мішель, учасник протесту:

Це божевілля. Вірус існує, ми цього не заперечуємо. Але той факт, що з нами поводяться як із дітьми, що ми не можемо самі визначати, яких заходів вживати, потребує реакції. Ми не можемо просто сидіти склавши руки.

Та на ранок понеділка, після вечірніх недільних демонстрацій, бельгійські вірусологи ще раз наголосили: хвороба не відступає, а отже, скасовувати карантинні обмеження - зарано. Штраф 250 євро за відмову носити маски залишається.

А в сусідній Франції збираються з вівторка зробити маски обов'язковими у всіх офісних та інших спільних робочих приміщеннях. В Італії через великий сплеск захворюваності серед молоді запровадили вечірній масковий режим - з 18 до 6 ранку маски обов'язкові в місцях біля барів і пабів.