Президент Украины Владимир Зеленский своим указом внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Соответствующий указ №324/2020 Зеленский подписал 17 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

В состав СНБО вошли глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, новый глава Национального банка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Из состава СНБО выведены: экс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, бывший вице-премьер-министр Вадим Пристайко и бывший глава Нацбанка Яков Смолий.

Совет национальной безопасности и обороны Украины - координационный орган при президенте Украины. Председателем СНБО является глава государства. Он же формирует персональный состав Совета.

В состав СНБО по должности входят: премьер-министр, министр обороны, председатель СБУ, главы МВД и МИД. Спикер Верховной Рады Украины не является членом СНБО, но может принимать участие в его заседаниях.

Членами СНБО могут быть руководители других центральных органов исполнительной власти.

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