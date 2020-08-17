Кохання без кордонів. Німеччина дозволила возз’єднання неодружених партнерів, розлучених через пандемію коронавірусу. Закохані пари, які постраждали через обмеження на в'їзд, запроваджені для громадян так званих третіх країн, тепер знову можуть зустрітися на території Німеччини. Що для цього потрібно - розкаже Тетяна Логунова.

Палкі обійми в аеропорту Франкфурта-на-Майні. Флоріан і Рената не бачилися більше як півроку. Закоханих розділив коронавірус і запроваджені через пандемію санітарні кордони. Він - німець, вона - із Бразилії, громадянам якої поки що заборонено в'їзд до Європейського Союзу через погані епідемічні показники. Таких країн наразі понад сто, серед них і Україна.

Флоріан Мелер житель Німеччини:

Ми не бачилися з 27 січня. І це неймовірне відчуття. Я знову можу обійняти свою кохану. Ми довго чекали на цей момент і боролися. І нарешті він настав.

Рената Альвес, жителька Бразилії:

Це було дуже важко. І дещо дискримінаційно. Я не розумію, чому одні люди можуть приїздити до Німеччини, а інші ні. Звісно, Бразилія - це одна велика зона ризику, але я ж здорова. А зараз ще зроблю тест і пройду карантин.

Зустріч стала можливою завдяки рішенню уряду Німеччини. Політики зробили виняток для закоханих, яких розлучив коронавірус, і дозволили возз’єднання неодружених пар.

На слово закоханим німці, щоправда, не вірять. Щоб отримати дозвіл на побачення, партнери повинні надати докази своїх стосунків. Принаймні документально підтвердити, що вже зустрічалися на території Німеччини, показавши спільні фото, квитки на літак або штампи в паспорті. І це ще не все.

Необхідні папери закохані збирали кілька тижнів. Скаржаться - це була справжня морока.

Флоріан Мелер, житель Німеччини:

Потрібна була ціла купа документів. Персональне запрошення від мене, докази наших стосунків, копія штампу в паспорті на підтвердження того, що Рената вже бувала у мене в гостях у Німеччині. Потім я ще писав особисте зобов'язання, що вона житиме в мене. Але результат того вартий. Нарешті ми разом.

Згідно з рішенням німецького уряду, Рената може гостювати у Флоріана три місяці. І, можливо, за цей час пара прийме рішення оформити свої стосунки офіційно.