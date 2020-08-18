На Закарпатті посадовців департаменту охорони здоров'я підозрюють у розтраті 30 мільйонів гривень, які були виділені на боротьбу з коронавірусом. Про це повідомили в поліції області. Внаслідок оборудки, замість костюмів біологічного захисту і респіраторів високого ступеня захисту, закарпатські медики отримували неякісні низькопробні замінники. Якщо провину посадовців доведуть, їм загрожує від 7 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.