Норвезька поліція заарештувала жителя Осло за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомили у твіттері правоохоронного органу. Затриманий - співробітник великої консалтингової компанії, йому за 50 років. Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на силовиків, ідеться про промислове шпигунство. Менеджер буцімто передавав інформацію представникам російської розвідки під час зустрічі в ресторані. Адвокат затриманого повідомив, що той свою вину заперечує. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.