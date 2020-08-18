Норвезька поліція заарештувала шпигуна на користь Росії [ Редактировать ]
Норвезька поліція заарештувала жителя Осло за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомили у твіттері правоохоронного органу. Затриманий - співробітник великої консалтингової компанії, йому за 50 років. Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на силовиків, ідеться про промислове шпигунство. Менеджер буцімто передавав інформацію представникам російської розвідки під час зустрічі в ресторані. Адвокат затриманого повідомив, що той свою вину заперечує. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.
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