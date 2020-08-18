Китай висунув вимоги до вакцини від коронавірусу [ Редактировать ]
Китай висунув вимоги до вакцини від коронавірусу. У тамтешньому регуляторі з питань медикаментів пояснили, що препарат має показувати дієвість бодай на рівні 50 відсотків. А також забезпечувати імунітет проти коронавірусу щонайменше на шість місяців. За мету там ставлять створення вакцини з ефективністю 70 відсотків.
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