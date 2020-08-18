"Організаційний кошмар": як проводять передвиборні з'їзди у США в умовах карантину

Для своїх передвиборних з'їздів американські політики завжди орендували величезні виставкові центри, щоб розмістити десятки тисяч делегатів, але цього разу все відбувається ось у цьому невеличкому будиночку у місті Мілуокі на березі озера Мічіган