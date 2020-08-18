У штатах завершився перший день передвиборчого з'їзду Демократичної партії [ Редактировать ]
У штатах завершився перший день передвиборчого з'їзду Демократичної партії. Уперше захід проводять онлайн через епідемію коронавірусу. Конференція триватиме три дні, у четвер Джозефа Байдена уже офіційно оголосять кандидатом у президенти від партії. Його підтримали Мішель Обама і колишній суперник Берні Сандерс.
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