Стало известно, что глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом. Он сейчас лечится в Москве. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает "Интерфакс".

Коронавирусом также заразились некоторые журналисты правительственного пула, которые должны были сопровождать Мишустина в его поездке по Дальнему Востоку.

В Петропавловске-Камчатском несколько корреспондентов изолировали и доставили в Москву самолетом МЧС, под контролем врачей.

Ранее мы писали, что мэр турецкой Антальи заразился коронавирусом.