Министр энергетики России заразился COVID-19 [ Редактировать ]
Стало известно, что глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом. Он сейчас лечится в Москве. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает "Интерфакс".
Коронавирусом также заразились некоторые журналисты правительственного пула, которые должны были сопровождать Мишустина в его поездке по Дальнему Востоку.
В Петропавловске-Камчатском несколько корреспондентов изолировали и доставили в Москву самолетом МЧС, под контролем врачей.
Ранее мы писали, что мэр турецкой Антальи заразился коронавирусом.
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