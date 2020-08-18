Японию "атаковала" жара-убийца [ Редактировать ]
Фото: Belta
По меньшей мере 79 человек погибли от сильной жары с начала августа в Токио.
Об этом пишет NHK.
По информации, более 80% всех умерших – это люди в возрасте старше 70 лет. Многие погибли в своих домах и квартирах, где не были установлены кондиционеры.
Отмечается, что днем ранее в одной из японских префектур температура воздуха преодолела отметку в 41 градус.
Ранее мы писали, что по территории Украины пройдет жара. Температура воздуха завтра уже будет достигать +25 - +30 градусов.
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