По меньшей мере 79 человек погибли от сильной жары с начала августа в Токио.

Об этом пишет NHK.

По информации, более 80% всех умерших – это люди в возрасте старше 70 лет. Многие погибли в своих домах и квартирах, где не были установлены кондиционеры.

Отмечается, что днем ранее в одной из японских префектур температура воздуха преодолела отметку в 41 градус.

Ранее мы писали, что по территории Украины пройдет жара. Температура воздуха завтра уже будет достигать +25 - +30 градусов.