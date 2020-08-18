Штаб кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської сформував координаційну раду для мирної передачі влади в країні. У списку - 35 осіб, зокрема нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич, видатні лікарі, викладачі, юристи та активісти. Перше засідання має відбутися сьогодні. Напередодні Світлана Тихановська, яка виїхала в Литву, заявила, що готова очолити діалог із чинною владою. Допомогти у перемовах зголосилися в ОБСЄ - пропонують направити до Мінська делегацію на чолі з головою організації Еді Рамою.