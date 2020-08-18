На серпень українські споживачі вже запросили на 10% білоруського бензину більше ніж у липні

Через протести у Білорусі поставки палива в Україну можуть опинитися під загрозою зриву. Зараз страйкують працівники двох великих нафтопереробних заводів - у Новополоцьку та Мозирі. Варто нагадати, що понад третину палива до Украіни завозять саме з Білорусі. Чого чекати українським споживачам? Генадій Вівденко дослідив тему.

Олександр Коваленко, гендиректор білоруської нафтової компанії в Україні, провів інтернет конференцію із Міністерством енергетики Білорусі - основного постачальника імпортного палива в нашу державу. Тема розмови - чи може зупинитися експорт до України. На двох нафтопереробних заводах - у Мозирі та Новополцьку частина робітників страйкують.

Є загроза дестабілізації постачання нафтопродуктів. Україна серйозно залежить від цієї продукції з Білорусі. За сукупними даними аналітиків білоруські НПЗ одні й з найкрупніших постачальників паливомастильних матеріалів на наш ринок.

Частка білоруських марок бензину за сім місяців 2020 року в українському ринку становить майже половину. Дизельне пальне - чверть. Бітум - зокрема, який використовується, для будівництва доріг - 52 відсотки українського ринку.

Дмитро Марунич, голова фонду енергетичних стратегій:

Заместить невозможно одновременно - это очевидно, то есть, если мы предположим некую гипотетическую ситуацию, при которой белорусские НПЗ прекращают работать, при которой трейдеры белорусские прекращают отгружать нефтепродукты в Украину, то, конечно же, здесь будет существенный серьезный кризис.

Сергій Куюн, директор ТОВ "Консалтингова група А-95":

В частности сегодня было сообщение о забастовке на Мозырском НПЗ и подготовке к остановке переработки нефти. Руководство это опровергает, но приходится обращать внимание на все источники данных.

Разом із тим, безперебійність надходжень із Білорусії - поки що не порушується.

Олександр Коваленко, генеральний директор "БНК-Україна":

Наприклад, на Мозирском НПЗ близько п'яти тисяч співробітників. З них 1200-1400 працівники однієї зміни. При цьому ще на заводі знаходяться 400-500 осіб. Ці люди тверезо розуміють, що зупинка заводу загрожує, в першу чергу, відсутністю заробітної плати, тому ні в якому разі не підуть на зупинку заводу.

Аналітики українського ринку зазначають, що протягом пандемічної кризи в Україні накопичено чималі запаси палива, бо попит на нього істотно впав.

Дмитро Марунич, голова фонду енергетичних стратегій:

В настоящее время топлива на рынке достаточно много, запасы присутствуют и это также создает некий такой позитивный демпфирующий эффект, который может сгладить негативные последствия в случае приостановки или сбоя поставки белорусских нефтепродуктов.

Сергій Куюн, директор ТОВ "Консалтингова група А-95":

Вчера было совещание в министерстве энергетики Украины и белорусская сторона заверила, что все обязательства будут выполнены график отгрузок четко соблюдается.

Наявні дані засвідчують, що білоруські нафтопродукти поки що постачаються до України безперебійно. Лише за минулий тиждень до нас експортовано 50 тисяч тон дизельного пального. На серпень українські споживачі вже запросили на 10% білоруського бензину більше ніж у липні.