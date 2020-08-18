Глава компаній Tesla та Spacex Ілон Маск піднявся на четверту сходинку в рейтингу найбагатших людей світу за версією агенції Bloomberg.

Напередодні акції Tesla виросли на 11%, збільшивши статки Маска до майже 85 мільярди доларів. Лідерами рейтингу залишаються голова корпорації Amazon Джефф Безос - 188 мільярдів, один із засновників Microsoft Білл Гейтс 121 мільярд, та глава Facebook Марк Цукерберг із 99 мільярдами доларів.