Ілон Маск наблизився до трійки найбагатших людей Землі [ Редактировать ]
Глава компаній Tesla та Spacex Ілон Маск піднявся на четверту сходинку в рейтингу найбагатших людей світу за версією агенції Bloomberg.
Напередодні акції Tesla виросли на 11%, збільшивши статки Маска до майже 85 мільярди доларів. Лідерами рейтингу залишаються голова корпорації Amazon Джефф Безос - 188 мільярдів, один із засновників Microsoft Білл Гейтс 121 мільярд, та глава Facebook Марк Цукерберг із 99 мільярдами доларів.
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