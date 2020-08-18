Через протести у Білорусі поставки палива в Україну можуть опинитися під загрозою зриву. Зараз страйкують працівники двох великих нафтопереробних заводів - у Новополоцьку та Мозирі. Варто нагадати, що понад третину пального до України завозять саме з Білорусі. Чого чекати українським споживачам? Про це Геннадій Вівденко.

Майже половина всього бензину, що продається в Україні, білоруський. Чверть дизелю теж завозиться звідти. Відтак український ринок нафтопродуктів серйозно залежить від північного сусіда. А на двох заводах країни - в Мозирі та Новополоцьку - зараз страйки. Тож питання постало гостро. Чи можуть протести зупинити експорт до України - про це сьогодні говорили на рівні міністерств енергетики двох країн.

Дмитро Марунич, голова Фонду енергетичних стратегій:

Заместить невозможно одновременно - это очевидно, то есть, если мы предположим некую гипотетическую ситуацию, при которой белорусские НПЗ прекращают работать, при которой трейдеры белорусские прекращают отгружать нефтепродукты в Украину, то, конечно же, здесь будет существенный серьезный кризис.

Сергій Куюн, директор ТОВ "Консалтингова група А-95":

В частности сегодня было сообщение о забастовке на Мозырском НПЗ и подготовке к остановке переработки нефти. Руководство это опровергает но приходится обращать внимание на все источники данных.

Разом із тим, безперебійність надходжень із Білорусі - поки що не порушується.

Олександр Коваленко, генеральний директор "БНК-Україна":

Наприклад, на Мозирском НПЗ близько п'яти тисяч співробітників. З них 1200-1400 працівники однієї зміни. При цьому ще на заводі знаходяться 400-500 осіб. Ці люди тверезо розуміють, що зупинка заводу загрожує, в першу чергу, відсутністю заробітної плати, тому ні в якому разі не підуть на зупинку заводу.

Аналітики українського ринку зазначають - за час пандемії в Україні накопичені чималі запаси палива, бо попит на нього істотно впав.

Дмитро Марунич, голова Фонду енергетичних стратегій:

В настоящее время топлива на рынке достаточно много, запасы присутствуют, и это также создает некий такой позитивный демпфирующий эффект, который может сгладить негативные последствия в случае приостановки или сбоя поставки белорусских нефтепродуктов.

Сергій Куюн, директор ТОВ "Консалтингова група А-95":

Вчера было совещание в министерстве энергетики Украины и белорусская сторона заверила, что все обязательства будут выполнены, график отргузок четко соблюдается.

За минулий тиждень із Білорусі експортовано до нас 50 тисяч тонн дизельного пального. І в серпні українська сторона розраховує збільшити обсяг білоруського бензину на 10 відсотків.