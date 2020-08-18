Гроші - на вітер, а бюджету на радість! Від початку року поліція оштрафувала курців на п'ять мільйонів гривень! До відповідальності притягнули двісті тисяч людей. Усе за те, що диміли вони в заборонених місцях.

Тож де курити можна, а де за це вас можуть оштрафувати? І у скільки може обійтися сигарета "не в тому місці". Богдан Вербицький та Олена Абрамович порівняли, Як борються з курінням у Києві та Брюсселі. Давайте подивимося.

Бажаєте закурити? Бо з метро щойно вийшли або транспорт довго чекати? Тоді готуйтеся - до штрафів. Якщо вас, звісно,.. спіймають!

Чому ви палите, скажіть будь ласка?

Тож скільки в Україні курців? Де можна курити, а де заборонено? І головне - скільки коштуватимуть "незаконні затяжки".

І подібного сміття біля станції метро купа. Хоча за законом, куріння тут заборонене! Бо вихід із підземки, ресторан швидкого харчування та кілька зупинок наземного транспорту. Всюди ось такі позначки. І тут же, поруч, урна для недопалків. Хоча курити дозволено тільки біля ось такого знака. Натомість "затягнутися" не можна в ліфтах, під'їздах, закладах охорони здоров'я, підземних переходах, вокзалах, громадському транспорті й на зупинках. Але чи дотримуються українці цих правил?

А ви знаєте, що на платформі палити не можна?

Столичний вокзал. Подібні знаки тут ледь не на кожному стовпі. Утім, паліїв це не зупиняє, а тільки дратує!

Он там он вивіска "Палити заборонено" - Та ну на… - О, і ви захотіли попалити. - Попалить, б…. Де заборонено? - Он дивіться, зліва написано.

Димлять тут і при вході на вокзал, і на платформах - біля поїздів.

А в и в поїзді теж будете палити, скажіть будь ласка? - Не знімайте мене, добро? - Ви бичок ще й викинули.

До речі, одвічний прихисток курців у поїздах - тамбур - теж під забороною. Якщо ж із сигаретою в громадському місці вас спіймають уперше - готуйтеся викласти від півсотні до ста сімдесяти гривень. Спіймали вдруге - штраф уже 340.

А це вже Бельгія. Правила для курців тут схожі на українські. У закритих приміщеннях, таких як вокзали, офісні центри, бари та ресторани - сигарети заборонені. Хоча на автобусних зупинках - курити можна.

Шаїн, студент:

Звісно, ті, хто курять на зупинках, зважають на інших і стають осторонь, щоб дим не йшов на людей.

Загалом бельгійці народ законослухняний. У приміщеннях тут справді не димлять - заборонені навіть електронні сигарети. Закон зобов'язує вивішувати знаки в місцях, де на куріння табу. І там, відповідно, не можна встановлювати смітники для недопалків і попільнички.

Алан, звукорежисер:

Подекуди можна побачити знаки, що тут чи там палити заборонено. Але, чесно кажучи, які штрафи - поняття не маю. Ніколи не чув, щоб хтось із знайомих попався на порушенні. Але ми швидко бігаємо.

Утім, суми штрафів у Бельгії геть не смішні - стартують від кількох сотень євро. Наприклад, за кинутий недопалок суму покарання цього року підвищили з півсотні до двох сотень євро. Роком раніше вирішили стягувати понад тисячу євро з тих, хто запалить цигарку в авто, де є діти до 16 років. А ще змінили вікові обмеження для курців. Бельгія була чи не останньою країною в ЄС, де тютюнові вироби можна було купувати з 16 років. Тепер продають лише повнолітнім.

Завдяки таким змінам торік Бельгія піднялась із 17 на 10 сходинку в рейтингу контролю за курінням у Європі. Україна в ньому двадцята. І це гідний результат, з огляду на те, що Німеччина, Швейцарія та Люксембург - мають удвічі гірші бали.

Ще одна відмінність - ось такі вітрини з сигаретами. З діодною підсвіткою, окремою рекламою та виділеною ціною. У Брюсселі це під забороною. Щоправда, діє подібне обмеження не у всіх країнах ЄС.