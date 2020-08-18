Південь України втрачає соняшник. Фермери збирають врожай в кращому випадку втричі менший, ніж очікували. Культура просто згорає через цьогорічну посуху. Чи не відбере посуха експортну першість України на ринку рослинних олій? І чим втрачені поля обернуться для аграріїв, дізнавалися наші кореспонденти.

Миколаївщина, як і решта південних областей України, цього року неабияк потерпає від посухи. На соняшник дивитися без сліз неможливо, зізнаються фермери. У Руслана поля в кількох районах області. І скрізь ситуація однакова.

Подсолнечник просто ужасный. Он не выполнился, зернышки очень маленькие, а главное, что серединка пустая.

Соняшник майже весь згорів. Ті господарства, що вже почали збирати олійні рослини, отримують у кращому разі близько шести центнерів з гектара. Такі обсяги не окупають вкладених грошей, але фермери радіють і цьому, адже деякі поля взагалі втрачені.

Роман Мурмило, провідний синоптик Миколаївського обласного центру з гідрометеорології:

Весняний період був малий на опади. Починаючи з листопада, кількість опадів була менше половини норми. Норма і вище норми було лише у лютому і квітні. В основному це посуха.

Невдалий рік для соняшнику кліматологи прогнозували заздалегідь. Нестача опадів узимку та навесні не дала рослині нормально розвиватися. Утім, аграрії сподівалися на сприятливу погоду влітку. Але дощі, що пішли, - понадміру залили поля.

Руслан Нерода, фермер:

Вроде первые дожди пошли в июне и подсолнечник был прекрасный, но есть эффект "ленивые корни". Много дождей плохо. И мало дождей плохо. Когда много дождей, корень не идет в глубину, не ищет влагу. Когда заканчиваются дожди, поверхность высыхает и подсолнечники превращаются в такое.

Науковці наполягають: південь України завжди був зоною ризикованого землеробства. Зі зміною клімату очікувати багато не варто. Крім того, переконані: до неврожаїв доклали руку й самі фермери. Мовляв, часто порушують норми сівозміни. А це висушує ґрунт.

Микола Карпенко, керівник наукового аграрного парку:

Соняшник повертається на поле знову. Він має повертатися через шість років, а він повертається через два, через рік. Один рік він забрав вологу, через рік прийшов, а її там нема.

Через неврожаї соняшнику цього року Україна може втратити позиції світового лідера з експорту рослинної олії. Держава недоотримає валютних надходжень. Фермери залишаться без запланованих доходів, а отже змушені будуть економити на наступних посівах. І в подальшому, можливо, відмовляться вирощувати олійні.