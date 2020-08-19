У Лівані волонтери організували пошук загублених домашніх тварин

Майже два тижні минуло від катастрофічного вибуху у Бейруті. У місті розбирають завали та заново налагоджують життя. Свою лепту вносить у цю справу волонтерське об'єднання, що рятує домашніх тварин