На узбережжі Ла-Маншу зафільмували грайливу родину дельфінів (відео) [ Редактировать ]
В Англії, на узбережжі протоки Ла-Манш, рятувальники зафільмували грайливу родину дельфінів.
Надзвичайники прибули на виклик про пожежу на судні, а після приборкання вогню дорогою на базу помітили зграю дельфінів. Ті впритул підпливли до човна та почали бавитися, а на прощання виконали кілька трюків.
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