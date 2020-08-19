У Миколаєві затримали організаторів незаконного переправлення українців до Росії. Усі троє - жителі міста та області. Вони вербували людей як наркокур'єрів, а щойно ті опинялися за кордоном - за них бралися тамтешні силовики. Затримували показово - на камери місцевих ЗМІ, щоб формувати негативний імідж України.

Працювали псевдо-роботодавці кілька років. Наразі відомо про сімох їхніх клієнтів. Усі вони тепер у російських в'язницях. Лиходіям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.