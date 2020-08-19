Смертельна ДТП на Прикарпатті - загинули троє людей. Аварія сталася між селами Боднарів і Вістова. Водій "Ланоса" на повороті пішов на обгін, виїхав на зустрічну смугу і лоб у лоб зіткнувся з трактором. Троє пасажирів легковика загинули на місці: це брат і дві сестри. Водія з тяжкими травмами доправили до лікарні.

Христина Максимчак, речниця управління Національної поліції в Івано-Франківській області: