На Прикарпатті у страшній аварії загинули троє людей [ Редактировать ]
Смертельна ДТП на Прикарпатті - загинули троє людей. Аварія сталася між селами Боднарів і Вістова. Водій "Ланоса" на повороті пішов на обгін, виїхав на зустрічну смугу і лоб у лоб зіткнувся з трактором. Троє пасажирів легковика загинули на місці: це брат і дві сестри. Водія з тяжкими травмами доправили до лікарні.
Христина Максимчак, речниця управління Національної поліції в Івано-Франківській області:
Водій "Деу-Ланоса" знаходиться в лікарні в реанімаційному відділенні. Водій трактора не постраждав. На даний час взято кров для перевірки сп'яніння. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 ККУ.
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