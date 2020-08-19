У США від коронавірусу потерпають хутрові ферми [ Редактировать ]
Спалах коронавірусу на американських хутрових фермах. Хворіють не лише працівники, а й норки.
Уперше в США інфекцію виявили у хижаків на двох фермах у штаті Юта. Перевірити тварин вирішили після того, як їхня смертність різко зросла, щодня з невідомих причин гинули 2-3 особини. Коронавірус також діагностували в кількох працівників ферм.
Те, що норки можуть підхопити інфекцію, стало відомо навесні, коли спалах зафіксували на фермах у Нідерландах, потім у Данії та Іспанії.
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