Спалах коронавірусу на американських хутрових фермах. Хворіють не лише працівники, а й норки.

Уперше в США інфекцію виявили у хижаків на двох фермах у штаті Юта. Перевірити тварин вирішили після того, як їхня смертність різко зросла, щодня з невідомих причин гинули 2-3 особини. Коронавірус також діагностували в кількох працівників ферм.

Те, що норки можуть підхопити інфекцію, стало відомо навесні, коли спалах зафіксували на фермах у Нідерландах, потім у Данії та Іспанії.