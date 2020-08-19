Швеція заморозила фінансову допомогу Білорусі [ Редактировать ]
Швеція заморозила фінансову допомогу державним структурам Білорусі. В тамтешньому уряді назвали це "важливим сигналом" для білоруського режиму. Раніше депутати Європарламенту заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі, а Олександра Лукашенка вважають персоною нон-грата.
А міністри закордонних справ країн ЄС вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, причетних до порушення прав людини під час протестів.
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