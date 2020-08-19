Христя Фріланд очолила міністерство фінансів Канади [ Редактировать ]
Христя Фріланд стала першою жінкою, яка очолила міністерство фінансів Канади. На цій посаді її головним завданням буде відновлення економіки, що потерпіла від пандемії коронавірусу. При цьому вона зберігає посаду віце-прем'єрки.
Раніше Христя Фріланд, яка має українське походження, також виконувала обов'язки міністра міжурядових справ, а до цього очолювала МЗС Канади.
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