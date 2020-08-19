По состоянию на 9:00 среды, 19 августа, в Украине зафиксировали 96 403 случаев коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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За минувшие сутки медики подтвердили 1 967 новых случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Украине умерли 2 144 человек (+28). 49 737 человек выздоровели (+812).

44 522 человек болеют.

Ранее сообщалось, что Польша начала производство лекарств от коронавируса.

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