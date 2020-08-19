В Украине зафиксировали почти 2 тысячи новых случаев коронавируса [ Редактировать ]
По состоянию на 9:00 среды, 19 августа, в Украине зафиксировали 96 403 случаев коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За минувшие сутки медики подтвердили 1 967 новых случаев COVID-19.
Всего с начала пандемии от коронавируса в Украине умерли 2 144 человек (+28). 49 737 человек выздоровели (+812).
44 522 человек болеют.
Ранее сообщалось, что Польша начала производство лекарств от коронавируса.
Также мы писали о том, что Китай назвал цену вакцины от коронавируса.
по теме
В Украине зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусом
За минувшие сутки от коронавирусной болезни умерли 22 человека
У МОЗ пояснили, в яких регіонах діти не підуть до школи 1 вересня
Міністр охорони здоров'я роз'яснив, як за два тижні школярі підуть до навчальних закладів
Количество заболевших коронавирусом в Украине значительно возросло
За минувшие сутки от коронавирусной болезни умерли 19 человек
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
Количество заболевших существенно снизилось
Коронавирус в Украине: зафиксирован крупнейший суточный прирост заболевших
За минувшие сутки от коронавирусной болезни умерли 33 человека