COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
1967 випадків інфікувань коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби, - про це повідомили в РНБО.
28 людей померло від недуги, 812 - її побороли. Найбільший приріст хворих на Харківщині - 247 осіб. Далі слідує Київ - вірус виявили у 215 людей. Найменше зареєстрованих випадків, 8 - на Черкащині.
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