1967 випадків інфікувань коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби, - про це повідомили в РНБО.

28 людей померло від недуги, 812 - її побороли. Найбільший приріст хворих на Харківщині - 247 осіб. Далі слідує Київ - вірус виявили у 215 людей. Найменше зареєстрованих випадків, 8 - на Черкащині.