Володимир Путін особисто наказав зламати сервери Демократичної партії, аби зашкодити Гіларі Клінтон та допомогти її опоненту Дональду Трампу виграти вибори, - про це ідеться у фінальній доповіді сенатського комітету з розвідки щодо російського втручання в американські президентські вибори 2016 року.

В операції брав також участь сайт Вікілікс Джуліана Ассанжа. Доповідь також підтвердила контакти сина та зятя Трампа з росіянами під час виборчої кампанії 2016 року. Раніше Трамп називав подібні закиди "фейком та маячнею".