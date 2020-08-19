Президента Росії звинуватили у втручанні в американські вибори [ Редактировать ]
Володимир Путін особисто наказав зламати сервери Демократичної партії, аби зашкодити Гіларі Клінтон та допомогти її опоненту Дональду Трампу виграти вибори, - про це ідеться у фінальній доповіді сенатського комітету з розвідки щодо російського втручання в американські президентські вибори 2016 року.
В операції брав також участь сайт Вікілікс Джуліана Ассанжа. Доповідь також підтвердила контакти сина та зятя Трампа з росіянами під час виборчої кампанії 2016 року. Раніше Трамп називав подібні закиди "фейком та маячнею".
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