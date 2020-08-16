На Львовщине в жутком ДТП пострадали подростки [ Редактировать ]
Во Львовской области, а именно в селе Опака Дрогобычского района, в лобовом столкновении с автомобилем пострадали 15-летние парень и девушка. С травмами разной степени тяжести они были госпитализированы. Об этом сообщает сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.
По данным департамента, мотоцикл марки Spark 150, которым управлял юноша, лоб в лоб столкнулся с автомобилем Ford Focus.
Стоит отметить, что в результате происшествия юный водитель получил перелом левой нижней конечности, открытую черепно-мозговую травму.
У его 15-летней подруги - сотрясение головного мозга, травма грудной клетки, открытый перелом бедренной кости со смещением, открытый перелом костей левого предплечья со смещением, рана кисти, травматический шок первой степени.
Подростков госпитализировали в больницу.
Правоохранители устанавливаются обстоятельства ДТП.
Напомним, на Полтавщине водитель убил велосипедиста. Еще один велосипедист получил множество травм разной степени.
Читайте также, на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП.
по теме
В Дрогобыче водитель сбил и дважды переехал 4-летнюю девочку (видео)
19-летний водитель Volkswagen Golf, житель города Самбор, двигаясь задним ходом, совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая каталась на самокате
В Черкасской области столкнулись три автомобиля: есть жертвы
В результате жуткого ДТП пострадали сразу 5 человек
В Киеве автомобиль "зашел" в кофейню через окно (видео)
В пятницу, 14 августа, в Киеве произошло необычное ДТП
Смертельное ДТП под Кировоградом: появилось фото с места происшествия
В четверг, 13 августа, в Кировоградской области столкнулись два автобуса
На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
10 человек получили травмы различной степени тяжести