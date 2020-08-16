Во Львовской области, а именно в селе Опака Дрогобычского района, в лобовом столкновении с автомобилем пострадали 15-летние парень и девушка. С травмами разной степени тяжести они были госпитализированы. Об этом сообщает сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

По данным департамента, мотоцикл марки Spark 150, которым управлял юноша, лоб в лоб столкнулся с автомобилем Ford Focus.

Стоит отметить, что в результате происшествия юный водитель получил перелом левой нижней конечности, открытую черепно-мозговую травму.

У его 15-летней подруги - сотрясение головного мозга, травма грудной клетки, открытый перелом бедренной кости со смещением, открытый перелом костей левого предплечья со смещением, рана кисти, травматический шок первой степени.

Подростков госпитализировали в больницу.

Правоохранители устанавливаются обстоятельства ДТП.

Напомним, на Полтавщине водитель убил велосипедиста. Еще один велосипедист получил множество травм разной степени.

Читайте также, на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП.