В четверг, 13 августа, в Кировоградской области столкнулись два автобуса, в результате чего погибли два человека. Еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести. В сети появились фото с места аварии. Соответствующие кадры публикует издание "Точка доступа".

По данным Нацполиции, водитель одного из автобусов ехал на высокой скорости и допустил столкновение с другим автобусом, который ехал в том же направлении.

Двое людей, которые погибли - это мужчина из Прикарпатья и женщина, личность которой пока устанавливается. Водителя Mitsubishi, который, по предварительным данным, виновен в аварии, задержали.

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