"Счастливый" номер телефона продали за 300 тысяч долларов [ Редактировать ]
В Китае счастливый номер телефона продали за 300 тысяч долларов. На аукционе за право получить телефонный номер с пятью цифрами "восемь" боролись более пяти тысяч человек.
Об этом сообщает France 24.
Суд Пекина провел онлайн-аукцион, на котором разыграл счастливый телефонный номер, изъятый у предыдущего абонента. Номер оканчивается на пять восьмерок. Участник аукциона выложил за него 2,25 миллиона юаней (324 тысячи долларов).
Аукцион вызвал ажиотаж у местных жителей. Несмотря на то, что участие стоило 400 юаней, побороться за счастливый номер зарегистрировались более пяти тысяч человек.
Примечательно, что цифра "восемь" в Китае считается счастливой, на мандаринском наречии она является омонимом слову "процветание".
Теперь у победителя есть 10 дней, чтобы оплатить лот.
Ранее мы писали о том, как номер телефона влияет на судьбу.
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