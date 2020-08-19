В Китае счастливый номер телефона продали за 300 тысяч долларов. На аукционе за право получить телефонный номер с пятью цифрами "восемь" боролись более пяти тысяч человек.

Об этом сообщает France 24.

Суд Пекина провел онлайн-аукцион, на котором разыграл счастливый телефонный номер, изъятый у предыдущего абонента. Номер оканчивается на пять восьмерок. Участник аукциона выложил за него 2,25 миллиона юаней (324 тысячи долларов).

Аукцион вызвал ажиотаж у местных жителей. Несмотря на то, что участие стоило 400 юаней, побороться за счастливый номер зарегистрировались более пяти тысяч человек.

Примечательно, что цифра "восемь" в Китае считается счастливой, на мандаринском наречии она является омонимом слову "процветание".

Теперь у победителя есть 10 дней, чтобы оплатить лот.

Ранее мы писали о том, как номер телефона влияет на судьбу.