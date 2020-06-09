Элитный номер телефона продают за миллион [ Редактировать ]
Многие хотят иметь необычный номер телефона: не просто случайный набор цифр, а осмысленную последовательность чисел, которую будет легко запомнить. Существуют люди, которым жизненно важно, чтобы их номер легко запоминался. Это крупные бизнесмены, политики и многие другие, которые совершают десятки телефонных разговоров в день.
Именно на таких людей и ориентирована индустрия продажи красивых номеров. Лучшие из них операторы продают за огромные суммы, пишет gsminfo.com.ua.
Согласно информации на сайте продажи красивых номеров vogmarket.com.ua, стоимость номер вида 0xy8888888 мобильного оператора Vodafone составляет 1,3 млн гривен.
Чуть меньшую сумму придется отдать и за другие красивые номера. За номер вида 0XY 999 99 99 вы выложите 650 тыс. гривен. Чуть дешевле обойдется номер 0XY 999 99 00 – "всего" 300 тыс. В свою очередь, за номер вида 0XY 000 00 07 вы заплатите 245 тыс. гривен.
Отмечается, что у других крупных операторов "золотые" номера стоят аналогичную сумму. Впрочем, есть и менее красивые "элитные" номера стоимостью в 3-5 тыс. гривен.
Ранее сообщалось, что девушка "стала популярной" благодаря номеру телефона Илона Маска.
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