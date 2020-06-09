Многие хотят иметь необычный номер телефона: не просто случайный набор цифр, а осмысленную последовательность чисел, которую будет легко запомнить. Существуют люди, которым жизненно важно, чтобы их номер легко запоминался. Это крупные бизнесмены, политики и многие другие, которые совершают десятки телефонных разговоров в день.

Именно на таких людей и ориентирована индустрия продажи красивых номеров. Лучшие из них операторы продают за огромные суммы, пишет gsminfo.com.ua.

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Согласно информации на сайте продажи красивых номеров vogmarket.com.ua, стоимость номер вида 0xy8888888 мобильного оператора Vodafone составляет 1,3 млн гривен.

Чуть меньшую сумму придется отдать и за другие красивые номера. За номер вида 0XY 999 99 99 вы выложите 650 тыс. гривен. Чуть дешевле обойдется номер 0XY 999 99 00 – "всего" 300 тыс. В свою очередь, за номер вида 0XY 000 00 07 вы заплатите 245 тыс. гривен.

Отмечается, что у других крупных операторов "золотые" номера стоят аналогичную сумму. Впрочем, есть и менее красивые "элитные" номера стоимостью в 3-5 тыс. гривен.

Ранее сообщалось, что девушка "стала популярной" благодаря номеру телефона Илона Маска.