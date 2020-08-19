Як допомогти протестувальникам у Білорусі - обговорять сьогодні в Євросоюзі. Лідери країн ЄС проведуть спільну відеоконференцію з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Раніше Литва вже пропонувала створити в ЄС спеціальний фонд для допомоги постраждалим під час протестів. Серед іншого, очікують, що Брюссель застерігатиме Кремль від силового втручання у ситуацію в Білорусі.