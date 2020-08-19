У Білорусі силовики знову розганяють демонстрантів [ Редактировать ]
У Білорусі силовики знову узялися розганяти демонстрантів. Зранку, як повідомляють опозиційні Telegram-канали, біля Мінського тракторного заводу почали збиратися страйкарі, але під натиском правоохоронців люди розбіглися. За деякими даними, вже є затримані.
Схожа ситуація і біля будівлі "Белтелерадіокомпанії" - там теж почалися розгони. Журналісти протестують проти цензури. Натомість, кажуть, що на їхні місця вже знайшли заміну.
Співробітниця Белтелерадіокомпанії, котру не пустили на робоче місце:
Прилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши функции за очень большую сумму. У нас в республике нет денег на маски для митингов, мы собираем их всей страной, но зато у нас есть деньги на новых сотрудников для "Новостей"!
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