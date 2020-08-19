У Білорусі силовики знову узялися розганяти демонстрантів. Зранку, як повідомляють опозиційні Telegram-канали, біля Мінського тракторного заводу почали збиратися страйкарі, але під натиском правоохоронців люди розбіглися. За деякими даними, вже є затримані.

Схожа ситуація і біля будівлі "Белтелерадіокомпанії" - там теж почалися розгони. Журналісти протестують проти цензури. Натомість, кажуть, що на їхні місця вже знайшли заміну.

Співробітниця Белтелерадіокомпанії, котру не пустили на робоче місце: