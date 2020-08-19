Для підтримки Асада в країні дислокується підрозділ російських військових

У Сирії загинув російський генерал-майор, ще троє військових були поранені внаслідок підриву автоколони. Саморобний пристрій задіяли напередодні. Російський генерал-майор перебував у Сирії в ранзі старшого радника. Для підтримки режима Асада в країні дислокується п'ятитисячний підрозділ російських військових.

Міжнародна спільнота звинувачує Кремль у військових злочинах - зокрема в бомбардуванні міст, внаслідок чого загинули тисячі мирних жителів.