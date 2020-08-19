Ситуація в Білорусі стала темою екстреної зустрічі лідерів Євросоюзу. Очільники країн спілкуються в форматі відеоконференції. Чого очікувати від цих зборів та з якими проханнями перед початком до Брюсселя звернулась опозиційна лідерка Білорусі Світлана Тихановська - розкаже Олена Абрамович.

Перед великими екранами лідери країн Євросоюзу зібралися сьогодні рівно опівдні за європейським часом. Зустрічі у віддаленому режимі для них не новинка, та все ж - судячи з обличчя французького президента Еммануеля Макрона, - суміш мов і картинок таки ускладнює комунікацію.

Так само, через відео, перед початком саміту до європейських лідерів звернулась і опонентка Александра Лукашенка Світлана Тихановська, яка наразі перебуває у Литві. Розповіла про порушення прав людини в її країні і попросила про підтримку.

Світлана Тихановська, опонентка Олександра Лукашенка на президентських виборах в Білорусі:

Шановні лідери Європи, я закликаю вас підтримати пробудження Білорусі. Я закликаю всі країни поважати принципи міжнародного права. Я закликаю поважати суверенітет Білорусі та вибір білоруського народу.

Жодні заклики - запровадити санкції проти відповідальних за фальсифікацію виборів чи напади на демонстрантів - від Тихановської не пролунали. І хоча міністри закордонних справ ЄС минулого тижня дали "зелене світло" санкціям, лідери, схоже із заяв перед початком, - затвердити списки поки що не готові. В той же час окремі країни планують не чекати спільного рішення, а вводити обмеження самостійно.

Саулюс Скверняліс, прем'єр-міністр Литви:

Зараз потрібно зібрати союзників, щоб ці заборони - стали санкціями ЄС. Для осіб, від найбільшого високопосадовця, до людей, які фальсифікували результати виборів і наказували застосовувати насильство та, проливати кров на вулицях Мінська. Якщо не вдасться домовитися глобально, тоді, думаю, нам слід звернутися до найближчих союзників, наших сусідніх держав.

Наголосив перед початком саміту на необхідності санкцій, а також проведенні нових виборів в Білорусі і австрійський канцлер Себастьян Курц. Тим часом Швеція уже ввела певні обмеження - там заморозили допомогу державним органам Білорусі.

Пітер Ерікссон, міністр допомоги розвитку Швеції:

Наша допомога Білорусі в основному була організована для громадськості країни, - для тих, хто тепер перебуває на вулицях і вимагає змін. Зараз ми заморожуємо меншу її частину, яка була спрямована на проєкти за участю державних суб'єктів.

Та інструменти впливу Брюсселя - обмежені. Тут не хочуть, аби ситуація нагадувала зовнішнє втручання у внутрішні справи Білорусі. Тому цей саміт - це радше демонстрація підтримки білоруському народу, готовності допомогти з діалогом, а не намагання покарати владу країни.