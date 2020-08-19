Розстрілювати всіх, хто тікатиме додому. Біглий снайпер - із так званої "ЛНР"- розповів, як бойовики створили загороджувальні загони, які повинні стріляти в усіх, хто вирішить здатися.

Чоловік повідомив українським спецслужбам як вирішив із товаришем довіритися програмі з реабілітації колишніх бойовиків "Повернись додому живим". Каже, друга застрелив їхній же снайпер. А йому пощастило дійти до українського блокпоста і здатися.