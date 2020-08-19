Біглий снайпер бойовиків розповів про загороджувальні загони на Донбасі [ Редактировать ]
Розстрілювати всіх, хто тікатиме додому. Біглий снайпер - із так званої "ЛНР"- розповів, як бойовики створили загороджувальні загони, які повинні стріляти в усіх, хто вирішить здатися.
Чоловік повідомив українським спецслужбам як вирішив із товаришем довіритися програмі з реабілітації колишніх бойовиків "Повернись додому живим". Каже, друга застрелив їхній же снайпер. А йому пощастило дійти до українського блокпоста і здатися.
Нас хотіли відправити в загратотряд. Хто з наших буде здаватись чи тікать додому, давали приказ розстрілювати. Ми з товаришем подумали, що це явно не наша робота і не хотіли цього сталося. Ми пошли в район населеного пункту Золоте-5 к блокпосту и разделились: я пошов на Золоте, а він пошов північніше. Ну його застрелив наш снайпер. Мені повезло, я уйшов і дойшов до блокпоста.
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