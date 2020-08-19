Депутати Курахового закликали президента скасувати антиконституційну заборону на проведення місцевих виборів [ Редактировать ]
Не допустити порушення Конституції, вимагають від гаранта основного закону, жителі прифронтового Донбасу. Мова йде про незаконну заборону місцевих виборів з боку Центрвиборчкому. Це при тому, що в зоні ООС зараз найтихіше перемир'я за весь час війни. Сьогодні депутати Кураховської міськради офіційно звернулися до Президента та голови ЦИКу з вимогою скасувати антиконституційну заборону.
Прифронтове Курахове, тут - стратегічна і одна з найбільших на Донбасі електростанцій. За весь час війни - бойових дій у населеному пункті не було. Місто входить до Мар'їнського району, відбувалися тут вибори всіх рівнів - та до місцевих рад- заборонили.
Ліна, жителька Курахового:
Плохо, конечно, поскольку мы, как и все люди в нашей стране имеем право на свободное голосование, свободное выражение своей мысли. В нашем городе никогда, слышно было, что только выстрелы, но боевых действий у нас никогда не было. Поэтому меня этот вопрос, конечно, поражает, удивляет, возмущает - почему здесь хотят нас ограничить в этой возможности.
На вимогу громади депутати міськради вирішили звернутися до президента та Центрвиборчкому, щоб антиконституційну заборону скасували.
Роман Падун, голова Кураховської міськради:
Пропоную підтримати наших народних депутатів, підтримати їхнє звернення і також звернутися до президента Володимира Зеленського та Голови ЦВК Олега Діденка з тим, щоби все ж таки ЦВК переглянуло свою постанову та були призначені вибори в об'єднані територіальні громади - заперечень не буде - Ні. Прошу підтримати, хто за дане звернення прошу проголосовать.
У Кураховому сподіваються, що влада дослухається думки жителів прифронтової зони і скасує незаконне рішення.
Роман Падун, голова Кураховської міськради:
Депутаты, вы видели единогласно поддержали звернення до президента України Володимира Зеленського і до голови ЦВК с просьбой скасувати постанову і все ж таки призначити вибори на окремих територіях Донецької та Луганської областей. В 2019 году мы на достойном уровне провели выборы президента, а также внеочередные выборы в Верховную Раду.
Ну, а місцеві жителі сподіваються, що ці вибори дадуть можливість трохи полегшити складне прифронтове життя.
Наталія Пащенко, жителька Курахового:
Это нарушение прав человека, как это мы ж тоже тут люди. Конечно, мы в зоне находимся такой как бы середина, но люди хотят выборов. Я сама хочу, знаете мне 60 лет и мне это надоело уже все, я хочу хотя бы что-то сделать для детей, для всего, для страны.
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