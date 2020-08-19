Величезна втрата для України і всього світу. На 102 році життя помер відомий вчений академік Борис Патон. Він народився у 1918 році. За своє життя запатентував понад 400 винаходів. Зробив більще як тисячу публікацій.

Борис Патон розробив технології зварювання у космосі та під водою. Також винайшов метод з'єднання тканин за допомогою електричного струму в хірургії. Це значно скорочує час операції, прискорює загоєння ран і не залишає опіків. І сьогодні цим методом послуговуються хірурги усього світу.

Із 1962 року очолював Національну академію наук України. І був одним із найстарших академіків у світі. Саме Борис Патон був одним із тих, хто вивів українську науку на світовий рівень. Свої співчуття у соцмережах уже висловив Володимир Зеленський.