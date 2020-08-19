В центре Киева около костела горел четырехэтажный дом (фото) [ Редактировать ]
В среду вечером, 19 августа, в центре Киева по адресу Васильковская, 81, возник сильный пожар. Загорелась квартира на последнем этаже четырехэтажного жилого дома, сообщает Главное управление ГСЧС Киева.
Огонь перекинулся на крышу дома. На место пожара прибыло 10 единиц спасательной техники и 45 пожарников.
Из охваченного огнем дома эвакуировали 17 человек. Площадь возгорания составила 800 кв. м. Тушение осложнялось тем, что огонь по деревянным перекрытием быстро распространялся по крыше дома.
В 20:51 пожар был потушен.
Причину возникновения пожара выясняют правоохранительные органы. Жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Малине горел костел.
по теме
У Дніпрі в багатоквартирному будинку спалахнула пожежа
Вогонь охопив триповерховий будинок - раніше там був дитячий садок
У Бразилії палають ліси Амазонії: нарахували 10 тисяч осередків пожеж
Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявляє пожеж у лісах Амазонії майже не залишилося. Хоча місцеві дослідники запевняють - у серпні ситуація навпаки погіршилася, а число осередків і далі стрімко зростає
В Киеве вспыхнула многоэтажка (видео)
Пожар произошел в дома на улице Курчатова
В киевской многоэтажке произошел пожар (видео)
Причину возгорания устанавливают правоохранители