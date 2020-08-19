В среду вечером, 19 августа, в центре Киева по адресу Васильковская, 81, возник сильный пожар. Загорелась квартира на последнем этаже четырехэтажного жилого дома, сообщает Главное управление ГСЧС Киева.

Огонь перекинулся на крышу дома. На место пожара прибыло 10 единиц спасательной техники и 45 пожарников.

Из охваченного огнем дома эвакуировали 17 человек. Площадь возгорания составила 800 кв. м. Тушение осложнялось тем, что огонь по деревянным перекрытием быстро распространялся по крыше дома.

В 20:51 пожар был потушен.

Причину возникновения пожара выясняют правоохранительные органы. Жертв и пострадавших нет.

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