В Малине ночью горел костел (фото) [ Редактировать ]
В ночь на субботу, 15 августа, в городе Малин Житомирской области произошел пожар в костеле. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Ночью около 4:00 во время дежурства спасатели заметили дым в 100 метрах от пожарной части. Прибыв на место происшествия, они выяснили, что загорелось здание двухэтажного кирпичного костела - из-под крыши и окна на втором этаже, где находилось подсобное помещение, валил дым.
Как оказалось, работник пытался самостоятельно ликвидировать загорание огнетушителем, но у него это не получалось.
Существовала угроза того, что огонь перекинулся бы на расположенную рядом детскую спортивную школу, поэтому спасатели ликвидировали возгорание. В 6:20 пожар был потушен.
Пожарные спасли большую часть крыши и молитвенный зал. Огнем уничтожено 20 квадратных метров кровли, имущество в двух подсобных помещениях на первом и втором этажах.
Ранее сообщалось, что Собор Святых Петра и Павла во французском Нанте поджег выходец из Руанды.
по теме
В Харькове всю ночь тушили пожар в швейном цеху (видео)
Тушение огня осложнялось тем, что в здании было много текстильных изделий, сырья и оборудования
Украину настигло штормовое предупреждение
Непогода будет держаться в большинстве регионов
В киевской многоэтажке произошел пожар (видео)
Причину возгорания устанавливают правоохранители
Под Киевом сгорел грузовик с письмами и посылками
Прицеп с посылками практически полностью выгорел