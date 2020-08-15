В ночь на субботу, 15 августа, в городе Малин Житомирской области произошел пожар в костеле. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Ночью около 4:00 во время дежурства спасатели заметили дым в 100 метрах от пожарной части. Прибыв на место происшествия, они выяснили, что загорелось здание двухэтажного кирпичного костела - из-под крыши и окна на втором этаже, где находилось подсобное помещение, валил дым.

Как оказалось, работник пытался самостоятельно ликвидировать загорание огнетушителем, но у него это не получалось.

Существовала угроза того, что огонь перекинулся бы на расположенную рядом детскую спортивную школу, поэтому спасатели ликвидировали возгорание. В 6:20 пожар был потушен.

Пожарные спасли большую часть крыши и молитвенный зал. Огнем уничтожено 20 квадратных метров кровли, имущество в двух подсобных помещениях на первом и втором этажах.

Ранее сообщалось, что Собор Святых Петра и Павла во французском Нанте поджег выходец из Руанды.