В столице загорелась квартира в многоэтажном доме.

Об этом сообщает "Киев Операивный".

Так, пожар произошел на улице Бориспольской 4 на 9 этаже. Сейчас устанавливается информация о пострадавших и причину возгорания.

Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели.

Ранее мы писали, что в многоэтажном доме на Харьковском массиве столицы произошло возгорание в квартире. В результате тушения огня выяснили, что загорелся мусор на балконе квартиры на 7 этаже.