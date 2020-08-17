В Киеве загорелся многоэтажный дом [ Редактировать ]
Фото: Волинь Online
В столице загорелась квартира в многоэтажном доме.
Об этом сообщает "Киев Операивный".
Так, пожар произошел на улице Бориспольской 4 на 9 этаже. Сейчас устанавливается информация о пострадавших и причину возгорания.
Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели.
Ранее мы писали, что в многоэтажном доме на Харьковском массиве столицы произошло возгорание в квартире. В результате тушения огня выяснили, что загорелся мусор на балконе квартиры на 7 этаже.
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