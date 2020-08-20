Олександр Лукашенко призначив "новий" уряд [ Редактировать ]
Олександр Лукашенко призначив новий уряд зі "старими" обличчями. Його очолить Роман Головченко. Погодити призначення високопосадовця має ще Палата представників Національних зборів.
Крім прем'єра, зберегли посади і ключові члени попереднього уряду. Зокрема, міністри внутрішніх та закордонних справ і міністр охорони здоров'я.
* * *
Майже півмільярда доларів недоотримав бюджет Білорусі через протести, - таке заявив помічник президента з питань фінансово-кредитної системи. Ідеться, зокрема про скасування зарубіжних інвестицій, підрив репутації країни, а також припинення іноземного кредитування.
За словами чиновника, якщо ситуація розвиватиметься за таким сценарієм й надалі - збитки сягнуть мільярдів.
по теме
Лукашенко привел войска в полную боевую готовность
Он подчеркнул, что военные части готовы к выполнению своих обязательств
Правительство Беларуси сложило полномочия
В понедельник, 17 августа, правительство Беларуси сложило полномочия
Лукашенко запретили въезд в Литву
Министерство иностранных дел Литвы внесло президента Беларуси Александра Лукашенко в список невъездных
Швеція заморозила допомогу держорганам Білорусі
Євросоюз не визнає результатів виборів у Білорусі. Про це сьогодні заявив президент європейської ради - після відеоконференції лідерів країн ЄС. А ще Європа виділить 53 мільйони євро білоруському суспільству
У Білорусі до антиурядових протестів долучилися спортсмени
До антиурядових протестів у Білорусі долучилися спортсмени. Майже сотня з них звернулася до влади з відкритим листом. Вимагають провести повторні вибори, звільнити затриманих мітингувальників та політв'язнів, а також припинити свавілля силовиків.