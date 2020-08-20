Олександр Лукашенко призначив новий уряд зі "старими" обличчями. Його очолить Роман Головченко. Погодити призначення високопосадовця має ще Палата представників Національних зборів.

Крім прем'єра, зберегли посади і ключові члени попереднього уряду. Зокрема, міністри внутрішніх та закордонних справ і міністр охорони здоров'я.

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Майже півмільярда доларів недоотримав бюджет Білорусі через протести, - таке заявив помічник президента з питань фінансово-кредитної системи. Ідеться, зокрема про скасування зарубіжних інвестицій, підрив репутації країни, а також припинення іноземного кредитування.

За словами чиновника, якщо ситуація розвиватиметься за таким сценарієм й надалі - збитки сягнуть мільярдів.